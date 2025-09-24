Haberler

ABD Başkanı Trump'ın BM binasına girişindeki merdiven olayıyla ilgili açıklama
BM Genel Sekreter Sözcüsü, Trump'ın Birleşmiş Milletler binasına girişinde yürüyen merdivenin durmasının nedeninin bir ABD kameramanı olduğunu açıkladı. Yürüyen merdivenin güvenlik mekanizmasının devreye girdiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan kameramanın neden olmuş olabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın binaya girişinde BM çalışanlarının kasıtlı olarak yürüyen merdiveni durdurduğuna ilişkin iddiaların ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dujarric, Trump'ın sabah saatlerinde eşi ve heyetiyle BM Genel Merkezi'ne geldiğini ve binaya girdikleri sırada ABD delegasyonundan bir kameramanın görüntü almak amacıyla yürüyen merdivenlerde geri geri yürüdüğünü belirtti. Dujarric, "Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil olmak üzere yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu durduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
