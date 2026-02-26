Trump ile ünlü oyuncu Robert De Niro arasındaki söz düellosunda yeni raunt: 'Zihinsel sorunları olan düşük IQ'lu'

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir söz düellosu içinde olduğu ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro'ya yönelik sert ifadelerini yeniledi. Trump, De Niro'yu hedef alan açıklamalarında "düşük IQ'lu, akıl sağlığı sorunları olan" ifadeler kullanarak ünlü oyuncuyu eleştirdi.

DE NİRO'NUN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Robert De Niro, son dönemde Trump'ın politikalarını ve ülke yönetimini eleştiren açıklamalar yaptı. Bir podcast'te ülkenin gidişatından duyduğu endişeyi dile getirerek Trump'ı "ülkeyi yok etmekle" suçladı ve dinleyicileri siyasi katılım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu daha önce de benzer açıklamalar yaparak Başkan'ı kıyasıya şekilde eleştirmişti.

TRUMP DA DOZU ARTIRDI

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda eleştiri dozunu artırarak De Niro'yu "aşırı düşük IQ'lu, akıl sağlığı sorunları olan ve ne yaptığını bilmeyen biri" olarak nitelendirdi. Ayrıca aktör için "hasta ve akıl hastası gibi görünen" ifadelerini kullandı. Trump'ın eleştirileri bu kez sadece De Niro ile sınırlı kalmadı; bazı Demokrat Kongre üyeleri ve siyasi rakipleri de hedef aldı.

UZUN SÜREN ÇEKİŞME

Trump ile De Niro arasındaki çekişme yeni değil. De Niro, daha önce Trump'ı açıkça eleştiren isimlerden biri olarak tanınıyor. 2018'de bir ödül töreninde Trump'a küfür ettiği anlar küresel medyada viral olmuştu ve Trump o dönem De Niro'yu "düşük IQ'lu" şeklinde eleştirmişti.

De Niro, geçmişte Trump'ın politikalarını eleştiren seslerden biri olarak aktif rol almış, siyasi konuşmalarda ve kampanyalarda Trump'a karşı görüşler ortaya koymuştu.

Trump'ın yeni eleştirileri ABD'de giderek kutuplaşan siyasi atmosferin bir örneği olarak değerlendiriliyor.