Trump ile ünlü oyuncu Robert De Niro arasındaki söz düellosunda yeni raunt: "Zihinsel sorunları olan düşük IQ'lu"
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir söz düellosunda olduğu ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro'ya yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. ABD Başkanı, De Niro'yu "düşük IQ'lu ve akıl sağlığı sorunları olan" biri olarak nitelendirdi.
- ABD Başkanı Donald Trump, ünlü aktör Robert De Niro'yu 'düşük IQ'lu, akıl sağlığı sorunları olan' ifadeleriyle eleştirdi.
- Robert De Niro, Trump'ın politikalarını eleştirerek onu 'ülkeyi yok etmekle' suçladı ve siyasi katılım çağrısında bulundu.
- Trump ile De Niro arasındaki çekişme 2018'den beri devam ediyor ve Trump daha önce de De Niro'yu 'düşük IQ'lu' olarak nitelendirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir söz düellosu içinde olduğu ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro'ya yönelik sert ifadelerini yeniledi. Trump, De Niro'yu hedef alan açıklamalarında "düşük IQ'lu, akıl sağlığı sorunları olan" ifadeler kullanarak ünlü oyuncuyu eleştirdi.
DE NİRO'NUN ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Robert De Niro, son dönemde Trump'ın politikalarını ve ülke yönetimini eleştiren açıklamalar yaptı. Bir podcast'te ülkenin gidişatından duyduğu endişeyi dile getirerek Trump'ı "ülkeyi yok etmekle" suçladı ve dinleyicileri siyasi katılım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu daha önce de benzer açıklamalar yaparak Başkan'ı kıyasıya şekilde eleştirmişti.
TRUMP DA DOZU ARTIRDI
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda eleştiri dozunu artırarak De Niro'yu "aşırı düşük IQ'lu, akıl sağlığı sorunları olan ve ne yaptığını bilmeyen biri" olarak nitelendirdi. Ayrıca aktör için "hasta ve akıl hastası gibi görünen" ifadelerini kullandı. Trump'ın eleştirileri bu kez sadece De Niro ile sınırlı kalmadı; bazı Demokrat Kongre üyeleri ve siyasi rakipleri de hedef aldı.
UZUN SÜREN ÇEKİŞME
Trump ile De Niro arasındaki çekişme yeni değil. De Niro, daha önce Trump'ı açıkça eleştiren isimlerden biri olarak tanınıyor. 2018'de bir ödül töreninde Trump'a küfür ettiği anlar küresel medyada viral olmuştu ve Trump o dönem De Niro'yu "düşük IQ'lu" şeklinde eleştirmişti.
De Niro, geçmişte Trump'ın politikalarını eleştiren seslerden biri olarak aktif rol almış, siyasi konuşmalarda ve kampanyalarda Trump'a karşı görüşler ortaya koymuştu.
Trump'ın yeni eleştirileri ABD'de giderek kutuplaşan siyasi atmosferin bir örneği olarak değerlendiriliyor.