Trump ile Putin arasındaki kritik İsrail-İran görüşmesi

Trump ile Putin arasındaki kritik İsrail-İran görüşmesi
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı görüşmede iki ülke arasında arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi.

İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırısı ile devam eden bölgesel gerginlik sürüyor. İran'ın yaptığı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Bölgede artan çatışmalar diplomasi trafiğini de hızlandırdı. Çok sayıda ülke lideri, yaşanan gerginliği azaltmak için görüşmeler yaparken; belki de en kritik görüşmelerde biri de ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşti.

PUTİN: ARABULUCULUĞA HAZIRIZ

Putin ve Trump arasındaki görüşmede 50 dakika sürdü. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Trump'a iki ülke arasında arabuluculuğa hazır olduğunu söylediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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