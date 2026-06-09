Trump: İran'a karşı 2 hafta içinde 'zafer' ilan edeceğiz

Abd Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki iki hafta içinde İran'a karşı 'tam zafer' ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katıldı. İran ile ilgili açıklamada bulunan Trump, çok iyi durumda olduklarını bildirdi. Trump, anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini belirterek, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı