Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaş ve bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran halkına yardım etme konusundaki sözleri hatırlatıldığında verdiği yanıtla hem İran yönetimini eleştirdi hem de savaşın geleceğine dair mesaj verdi.

TRUMP'I KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORU

Bir basın toplantısında bir muhabirin, "İran halkına yardım edeceğinizi söylemiştiniz. Ancak şimdi askeri hedefler tamamlanınca bu savaşı bitirmeye hazır görünüyorsunuz. Bu bir ihanet değil mi?" sorusunu yöneltmesi üzerine Trump, İran halkına yönelik olumlu ifadeler kullandı ancak mevcut yönetimi sert şekilde eleştirdi.

"İRAN HALKI HARİKA BİR HALK"

Trump, İran halkının niteliklerine vurgu yaparak, "Onlara yardım etmek isterim, eğer düzgün davranabilirlerse. İran halkı harika bir halk; akıllı, enerjik ve çok yetenekli." ifadelerini kullandı.

Ancak İran'daki mevcut siyasi yapının ülkeyi başarısızlığa sürüklediğini savunan Trump, sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Ama şu an içinde oldukları sistem yalnızca başarısızlığa izin veriyor." dedi.

"BİZE SALDIRMAYACAK BİR SİSTEM İSTİYORUZ"

ABD yönetiminin hedefinin bölgede kalıcı barış olduğunu dile getiren Trump, İran'ın ABD'ye saldırmayacağı ve uzun vadeli istikrar sağlayacak bir düzenin kurulması gerektiğini ifade etti. Trump, "Bize saldırmayacak ve uzun yıllar barış getirecek bir sistem istiyoruz." diye konuştu.

Trump açıklamasının devamında ise dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Böyle bir sistemin kurulmasının mümkün olmaması halinde savaşın hızlı şekilde sonuçlandırılmasının daha doğru olabileceğini belirten Trump, "Eğer bu mümkün değilse, o zaman işi şimdi bitirmek daha iyi olabilir." ifadelerini kullandı. Trump'ın sözleri, ABD'nin İran politikasında askeri baskı ve siyasi değişim beklentisinin birlikte yürütüldüğüne işaret eden bir mesaj olarak yorumlandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump geçmişte birçok kez İran halkı ile İran yönetimini ayıran açıklamalar yaptı ve doğrudan İran halkına seslenerek yardım mesajları verdi. İşte öne çıkan bazı açıklamaları:

- Trump bir konuşmasında İran halkını hedef almadıklarını vurgulayarak "büyük ve gururlu İran halkına" seslendi ve onların özgürlük şansının doğduğunu söyledi. İranlılara, "işimiz bittiğinde hükümetinizi siz devralın" çağrısı yaptı.

- İran'daki protestolar sırasında da İranlılara destek mesajı vererek "protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda" ifadelerini kullandı.

- Ayrıca İran güvenlik güçlerine silah bırakmaları halinde dokunulmazlık ve güvenlik vaat ederken, bunun İran halkının ülkesini geri almasına yardımcı olacağını savundu.

- Trump bazı açıklamalarında İran'daki mevcut sistemi eleştirerek, ülkenin "Make Iran Great Again (İran'ı yeniden büyük yap)" sloganıyla yönetim değişimine ihtiyaç duyabileceğini de dile getirdi.