Trump: Hamas Silah Bırakmazsa İsrail Gazze'ye Geri Dönecek

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde İsrail'in Gazze sokaklarına geri döneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde olacaklara ilişkin verdiği demeçte, "Ben sözümü söyler söylemez İsrail, Gazze sokaklarına geri dönecek. İsrail, onları mahvedebilseydi yapardı ama ben durdurdum" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, 20 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Hamas'ın diğer esirlerin cenazelerini iade etmesi gerektiğini söyledi.