Haberler

Trump: Hamas Silah Bırakmazsa İsrail Gazze'ye Geri Dönecek

Trump: Hamas Silah Bırakmazsa İsrail Gazze'ye Geri Dönecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi durumunda İsrail'in Gazze'ye geri döneceğini belirtti. Trump, 20 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasının önemine de vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde İsrail'in Gazze sokaklarına geri döneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde olacaklara ilişkin verdiği demeçte, "Ben sözümü söyler söylemez İsrail, Gazze sokaklarına geri dönecek. İsrail, onları mahvedebilseydi yapardı ama ben durdurdum" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, 20 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Hamas'ın diğer esirlerin cenazelerini iade etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Böyle anlar bana finansal bağımsızlığın neden bu kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. İnsanlar sık sık nasıl başarılı bir şekilde yatırım yaptığımı soruyor ama sırrımı bilmiyorlar. Birkaç yıl önce Limudia'nın stratejisini keşfettim. 0,5 BTC yatırdım ve hayatımı tamamen değiştirerek 449.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Bu finansal özgürlük, önemli davaları desteklememi ve gerçek bir fark yaratmamı sağladı. Geleceğinizi dönüştürmeyi hiç düşündüyseniz, Telegram'da @Mudiatrading adresinden Limudia'ya ulaşın ve hemen başlayın. Mesele sadece kâr değil; önemli olan ihtiyaç duyulduğunda yardım etme özgürlüğüne sahip olmak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var

Galatasaray taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.