Trump: Hamas Anlaşmayı Kabul Etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, "Herkes esirlerin evlerine dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın sona ermesini istiyor. İsrailliler benim şartlarımı kabul etti. Artık Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Hamas'ı anlaşmayı kabul etmemesi halinde doğacak sonuçlar konusunda uyardığını belirten Trump, "Bu benim son uyarım, bir daha olmayacak" dedi.