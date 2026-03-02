Haberler

Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle ilgili "O beni almadan önce ben onu aldım. İki kez denediler. Ama ben onu önce aldım." ifadelerini kullandı; bu sözlerin 2024'te kendisine yönelik olduğu değerlendirilen suikast planına gönderme yaptığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. ABC News Baş Washington Muhabiri Jonathan Karl, bu akşam Trump ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı ve Başkan'ın sözlerini kamuoyuyla paylaştı.

"BEN ONU ÖNCE ALDIM"

Jonathan Karl'ın aktardığına göre Trump, Hamaney'in ölümüyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"I got him before he got me. They tried twice. Well I got him first."

("O beni almadan önce ben onu aldım. İki kez denediler. Ama ben onu önce aldım.")

Trump'ın bu sözlerle, ABD istihbaratının 2024 yılında kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna inandığı iddiaya atıfta bulunduğu belirtildi. Amerikan istihbarat birimleri, söz konusu dönemde İran bağlantılı olduğu değerlendirilen bir tehdit hakkında inceleme yürütmüştü.

SUİKAST İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Trump'ın "iki kez denediler" ifadesinin, 2024 seçim sürecinde gündeme gelen ve İran'la bağlantılı olduğu öne sürülen suikast planlarına gönderme olduğu değerlendiriliyor. ABD istihbaratı o dönemde Trump'a yönelik tehditlere ilişkin güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Başkan'ın açıklamaları, İran'ın en üst düzey liderinin ölümüne ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Trump'ın ifadeleri, gelişmeyi kişisel bir hesaplaşma çerçevesinde sunması açısından dikkat çekti.

SAVAŞTA YENİ EŞİK

Hamaney'in ölümüne ilişkin resmi süreç ve İran tarafının açıklamaları yakından izlenirken, Trump'ın sözleri Washington-Tahran hattındaki savaşın daha da sertleşebileceğine işaret eden bir mesaj olarak yorumlandı. ABD yönetimi henüz Trump'ın ifadelerine ilişkin resmi ve detaylı bir değerlendirme paylaşmadı.

Erdem Aksoy
