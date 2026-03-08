Haberler

Trump: Güney Amerika'daki karteller ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika'daki suç kartellerinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti. Florida'da düzenlenen Amerikan Kalkanı Zirvesi'nde konuşan Trump, kartellerin bazı ülkelerde orduya oranla daha güçlü hale geldiğini vurguladı. Ayrıca, Venezuela ve Küba ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, " Güney Amerika'da faaliyet gösteren karteller ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da Güney Amerika ülke liderlerinin katıldığı 'Amerikan Kalkanı Zirvesi'nde konuştu. Zirveyi, bölgedeki suç kartellerini ortadan kaldırmak için kurulan 'yepyeni bir askeri koalisyon' olarak tanımlayan Trump, Güney Amerika'nın ABD tarafından uzun yıllar terk edildiğini bildirdi. Kartellerin bazı ülkelerde ordudan daha güçlü hale geldiğini söyleyen Trump, "Bu acımasız suç örgütleri ulusal güvenliğe kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor ve bölgemizdeki yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağlıyorlar, buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Meksika kartellerinin Amerikan kıtası yarım küresinde kaosun büyük bir kısmını körüklediğini öne sürerek, bu konuda ABD'nin ulusal güvenliğini ve halkını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yakın şekilde çalıştıklarını vurgulayan Trump, "Harika bir iş çıkarıyor çünkü bizimle çalışıyor. Bizimle çalışmasaydı, çok kötü bir iş çıkardığını söylerdim" açıklamasını yaptı.

'KÜBA YOLUN SONUNDA'

Trump, Küba ile ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Küba yolun sonunda, çok çok sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var. Harika bir yeni hayata sahip olacak, bunu yapacağız, ama şu anki odağımız İran" diye konuştu.

Ukrayna-Rusya Savaşı için ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz ama birçok kez yaklaştık. Biri ya da diğeri geri çekildi. Onlar kaybediyor. Bu bizi pek etkilemiyor, çünkü aramızda bir okyanus var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
