Haberler

Trump'tan Grönland açıklaması

Trump'tan Grönland açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'nın Grönland'ı Rus tehdidinden koruma konusunda yetersiz kaldığını belirtti ve bu durumun artık değişmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'nın Grönland'ı 'Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadığını' belirterek, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Grönland hakkında paylaşımda bulundu. NATO'nun Danimarka'yı, Grönland'ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını kaydeden Trump, Danimarka'nın bu konuda hiçbir şey yapamadığını öne sürerek, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon