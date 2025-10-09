Trump: 'Gazze'de savaşı bitirdik, Erdoğan harika iş çıkardı'

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de savaşı bitirdik. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Erdoğan harika iş çıkardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Gazze'de savaşı bitirdik. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Gazze'yi yavaşça inşa edeceğiz. Mısır'a gideceğim, yeni imza atacağız. Gazze konusunda Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Erdoğan harika bir iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birbirini sevmeyen, anlaşamayan insanların ve komşu ülkelerin bir araya geldiğini belirten Trump, "Gerçekten inanılmaz bir anla karşı karşıyayız. Bütün dünya bir araya geldi. Rehineleri evlerine götüreceğiz. Muhtemelen pazartesi ya da salı. Tüm ülkeler bu korkunç çatışmayı sonlandırdığımız için teşekkür etmeliler. Bizi sevmeyenler bile hakkımızı verdiler. Bizim İran'a saldırımız da çok önemliydi. Saldırmasaydık İran'ın nükleer silahı olacaktı ve aynı şey olmayacaktı. İran ile iş birliği yapacağız. Onların da ülkelerini yeniden inşa edebilmelerini istiyoruz. Tüm ülkeler bu korkunç çatışmayı sonlandırdığımız için teşekkür etmeliler" diye konuştu.