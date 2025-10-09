Haberler

Trump: 'Gazze'de savaşı bitirdik, Erdoğan harika iş çıkardı'

Trump: 'Gazze'de savaşı bitirdik, Erdoğan harika iş çıkardı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de savaşı bitirdik.

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de savaşı bitirdik. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Erdoğan harika iş çıkardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Gazze'de savaşı bitirdik. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Gazze'yi yavaşça inşa edeceğiz. Mısır'a gideceğim, yeni imza atacağız. Gazze konusunda Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Erdoğan harika bir iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birbirini sevmeyen, anlaşamayan insanların ve komşu ülkelerin bir araya geldiğini belirten Trump, "Gerçekten inanılmaz bir anla karşı karşıyayız. Bütün dünya bir araya geldi. Rehineleri evlerine götüreceğiz. Muhtemelen pazartesi ya da salı. Tüm ülkeler bu korkunç çatışmayı sonlandırdığımız için teşekkür etmeliler. Bizi sevmeyenler bile hakkımızı verdiler. Bizim İran'a saldırımız da çok önemliydi. Saldırmasaydık İran'ın nükleer silahı olacaktı ve aynı şey olmayacaktı. İran ile iş birliği yapacağız. Onların da ülkelerini yeniden inşa edebilmelerini istiyoruz. Tüm ülkeler bu korkunç çatışmayı sonlandırdığımız için teşekkür etmeliler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı

Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.