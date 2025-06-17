Trump, G7 Zirvesi'nden Erken Dönüş Yaptı

Trump, G7 Zirvesi'nden Erken Dönüş Yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken dönme kararı alarak Beyaz Saray'da ulusal güvenlik konseyini acil toplantıya çağırdı. Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele almak üzere güvenlik ekibiyle bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken dönüş kararı aldı ve ulusal güvenlik konseyini Beyaz Saray'da acil toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrıldığı bildirildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında "Başkan, Kanada'dan kritik meselelerle ilgilenmek için dönüş kararı aldı" denildi.

Trump'ın bu akşam Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle buluşacağı ve Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail- İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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