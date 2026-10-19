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Trump, Fransa'nın göçmenlerce ele geçirildiğini savundu, sınır kapatılmasını istedi

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Trump, Fransa'nın göçmenlerce ele geçirildiğini savundu, sınır kapatılmasını istedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki gösterilere ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmenlerin Fransa'yı ele geçirdiğini savundu. Trump, Fransa'nın kontrolü kaybettiğini öne sürerek Fransa'yı sınırlarını derhal kapatmaya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki gösterilere ilişkin paylaşımda bulunarak, "Göçmenler, Fransa'yı ele geçirdi. Sınırlarını derhal kapatmalılar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da devam eden gösteriler hakkında sanal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Fransa'nın kontrolü kaybettiğini savunarak, "Göçmenler, Fransa'yı ele geçirdi. Sınırlarını derhal kapatmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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