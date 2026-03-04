Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından Irak ve İran'daki Kürt liderler ve PKK'nın sözde liderleri ile peş peşe telefon görüşmeleri yaptı.

İLK GÖRÜŞME BARZANİ VE TALABANİ İLE

Trump'ın, Irak Kürdistan Bölgesi siyasetinin iki kilit ismi olan Mesud Barzani ve Bafel Talabani ile görüştüğü aktarıldı. Görüşmede ABD ile Kürtlerin nasıl birlikte çalışabileceğini görüştüğü ifade edildi.

Irak Kürtleri, İran-Irak sınırı boyunca konuşlu binlerce silahlı unsura sahip olmaları ve stratejik bölgeleri kontrol etmeleri nedeniyle savaşın seyri açısından kritik öneme sahip görülüyor. Ayrıca Irak'taki Kürtlerin, İran'daki Kürt azınlıkla da yakın bağları bulunuyor.

İRAN'DA MUSTAFA HİCRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Trump İran tarafında ise, İran Devrim Muhafızları'nın insansız hava araçlarıyla saldırdığı kampların lideri olan İran Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mustafa Hicri ile doğrudan görüştüğü ifade edildi. Ayrıca İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.

"KÜRTLERİ SİLAHLANDIRIYORLAR"

Öte yandan eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com