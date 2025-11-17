Haberler

Trump, Epstein Dosyalarının Yayınlanması için Cumhuriyetçilere Çağrıda Bulundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerine Jeffrey Epstein dosyalarının yayınlanması için oy verme çağrısında bulundu. Trump, açıklamasında saklayacak bir şeyleri olmadığını belirtti.

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerine, Epstein dosyalarının yayınlanması için oy verme çağrısında bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri Epstein dosyalarının yayınlanması için oy vermeli, çünkü saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, daha önce karşı çıkmasına rağmen, Jeffrey Epstein ile ilgili dosyaların yayınlanması için çağrıda bulundu.

Trump, "Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçileri, Epstein dosyalarının açıklanması yönünde oy vermeli, çünkü saklayacak bir şeyimiz yok" diye yazdı. Başkan Trump paylaşımında, "Saklayacak bir şeyimiz yok ve Cumhuriyetçi Parti'nin büyük başarısını saptırmak amacıyla radikal solcu deliler tarafından sürdürülen bu Demokrat aldatmacasını artık geride bırakma zamanı geldi..." ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump'ı karalamak için kasıtlı sızdırıldı"

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi geçen hafta binlerce Epstein belgesi yayınlanmıştı ve bunların birkaçında Trump'tan da bahsediliyordu, bir mailde Trump için "havlamamış köpek" ifadesi yer alıyordu. Beyaz Saray ise maillerin, "Başkan Trump'ı karalamak için sahte bir anlatı yaratmak amacıyla kasıtlı olarak sızdırıldığını" açıklamıştı.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın bağlantılarının araştırılmasına yönelik Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine süreci başlattığını bildirmişti.

Fuhuş ağı oluşturduğu iddiası...

Milyarder Jeffrey Epstein, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanmış,  tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield gibi ünlü isimlerin yer aldığı iddia ediliyor.

