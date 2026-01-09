Trump'tan iç savaşın eşiğindeki İran'a bir tehdit daha: Çok sert vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı "The Hugh Hewitt Show" isimli programda İran'da devam eden gösterilerde çok büyük kalabalıkların oluştuğunu ve izdiham çıktığını belirtti.

"İNSANLARI ÖLDÜRMEYE BAŞLARLARSA ONLARI ÇOK SERT ŞEKİLDE VURACAĞIZ"

Trump, gösterilerde insanların hayatını kaybettiğini ancak sorumluluğun bir tarafa yüklenip yüklenemeyeceğinden emin olmadığını ifade ederek, bu tür eylemlerin sürmesi halinde İran'ın ağır bedeller ödeyeceğini dile getirdi.

Başkan Trump, "Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim: Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar eğer bunu yaparlarsa, onları ( İran ) çok sert şekilde vuracağız." dedi.

İRAN HALKINA DA BİR ÇAĞRISI VAR

İran'daki protestoları çok yakından takip ettiklerini ifade eden Trump, İran halkına seslenerek, "Özgürlüğe büyük önem vermelisiniz. Özgürlük gibisi yoktur. Siz cesur bir halksınız. Ülkenize olanlar çok yazık. Ülkeniz harika bir ülkeydi. Yıllar önce, genç bir emlak geliştiricisiyken, arkadaşlarım İran'a gitmişler ve çok başarılı olmuşlardı" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak'ta yayımladığı raporda, 4'ü emniyet görevlisi 38 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / İHA