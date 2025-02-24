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Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansıyan son bombası Polonya'yı ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Duda'yı 1,5 saat kapıda bekletip Beyaz Saray'da yalnızca 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren Trump'ın bu hareketin ardından yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı 10 dakika süren görüşme için 1,5 saat kapıda bekletti. Trajik anlar Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansıdı.

DUDA'YA SERT ELEŞTİRİLER

Polonya kamuoyunda gündem olan görüntüler "trajik" bulunurken ülkenin imajını çizdiği belirtilen Duda'ya sert eleştiriler yükseldi.

TRUMP DUDA'YI "HARİKA BİR DOST" OLARAK GÖRÜYOR

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafın yer aldığı açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, Trump'ın toplantıdaki konuşması sırasında Duda'yı "harika bir adam ve harika bir dost" olarak nitelendirdiği ve "Polonya'nın savunma harcamalarını artırması" dolayısıyla övgüde bulunduğu aktarıldı.

Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıkaramsar:

hadi bekletsene Erdoğan'ı, yanaklarını sıksana ecevit gibi.. koltuğa ters oturup karşında el pençe bağlatsana.. new york da pkk lehine gösteri yapanları bile korumalarına dövdürttü.. iç politika da eleştirirz ama dış politika da yedirmeyiz

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

25 SENE ÖNCE BİZİMKİLER O KAPIYI BİLE GÖREMİYORDU ADAMLAR

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Haber YorumlarıÖzgür ÖZDEMİR:

Sen türkiye ittifakına katıl zarar etmezsin. 5 sene içinde avrupa birliği dağılacak. Abd diye bir ülke yok zaten hiçbir zaman da olmadı.

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Haber YorumlarıHalil Keskin:

sanki aysonu emekli maaşını v çekmek için banka önünde kuyruk bekliyor garibim

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Haber YorumlarıHalil Keskin:

ulan tramp ulan tramp ulan tramp

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Haber YorumlarıAhmet null:

Yazık dudaya, hayalinde amerikayı bir buçuk saatte 3 defa işgal edip trump ı asmıştır

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

yine bir aşağılık projesi var turpun

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Haber YorumlarıA B:

Rusya korkusu yaptırıyor Rusya'yı çok abartırsan böyle itibarını düşürür abd , sarı hınzıra fırsat vermemeliydin

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