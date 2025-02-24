Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansıyan son bombası Polonya'yı ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Duda'yı 1,5 saat kapıda bekletip Beyaz Saray'da yalnızca 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren Trump'ın bu hareketin ardından yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı 10 dakika süren görüşme için 1,5 saat kapıda bekletti. Trajik anlar Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansıdı.
DUDA'YA SERT ELEŞTİRİLER
Polonya kamuoyunda gündem olan görüntüler "trajik" bulunurken ülkenin imajını çizdiği belirtilen Duda'ya sert eleştiriler yükseldi.
TRUMP DUDA'YI "HARİKA BİR DOST" OLARAK GÖRÜYOR
Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafın yer aldığı açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri vurgulandı.
Açıklamada, Trump'ın toplantıdaki konuşması sırasında Duda'yı "harika bir adam ve harika bir dost" olarak nitelendirdiği ve "Polonya'nın savunma harcamalarını artırması" dolayısıyla övgüde bulunduğu aktarıldı.