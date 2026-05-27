Trump'tan Demokratlara ve ABD basınına İran eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve bazı medya kuruluşlarının İran karşısındaki başarıları görmezden geldiğini belirterek, 'Yollarını tamamen şaşırmış durumdalar, resmen delirdiler' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokratların ve bazı ABD medyasının, ABD'nin İran'a karşı başarılarını görmezden geldiğini bildirdi. Trump paylaşımında, ABD'nin İran ile savaşta başarılı olduğuna ikna olmayan New York Times, Wall Street Journal ve CNN'i hedef alarak, "Demokratlar ve medya yollarını tamamen şaşırmış durumdalar, resmen delirdiler" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı ile ilgili eleştirilere de tepki gösteren Trump, "İran, ABD karşısında yenilgilerini kabul edip teslim olsa, donanmasını ve hava kuvvetlerini tamamen kaybettiğini kabul etse, tüm ordusu silahlarını yere bırakıp ellerini kaldırarak beyaz bayrak açsa ve her biri, 'Teslim oluyorum.' diye bağırsa bile ABD basını bu savaşı İran'ın kazandığını yazabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
