Haberler

Trump Çifti Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı'nı Kutladı

Trump Çifti Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı'nı Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı'nı çocuklarla kutlayarak hediye dağıttılar. Melania Trump'ın dekorasyonunu yaptığı etkinlikte, çocuklar kostümleriyle yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Cadılar Bayramı'nı kutladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı'nı kutladı ve çocuklara hediyeler dağıttı. Beyaz Saray'ın bu yılki dekorasyonunun Melania Trump tarafından yapıldığı bildirildi. Asya turundan döndükten kısa süre sonra Beyaz Saray'daki kutlamaya katılan Trump ile eşi Melania Trump, kostümlü çocuklara şeker ve hediye dağıttı. Yaklaşık 1 saat süren kutlamalara katılanlar arasında Beyaz Saray çalışanları ile asker ailelerinin olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

Milli yıldızımız ''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları arasında
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.