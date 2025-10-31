Trump Çifti Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı'nı Kutladı

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Cadılar Bayramı'nı kutladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı'nı kutladı ve çocuklara hediyeler dağıttı. Beyaz Saray'ın bu yılki dekorasyonunun Melania Trump tarafından yapıldığı bildirildi. Asya turundan döndükten kısa süre sonra Beyaz Saray'daki kutlamaya katılan Trump ile eşi Melania Trump, kostümlü çocuklara şeker ve hediye dağıttı. Yaklaşık 1 saat süren kutlamalara katılanlar arasında Beyaz Saray çalışanları ile asker ailelerinin olduğu belirtildi.