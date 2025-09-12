Trump: Charlie Kirk'ün katilini yakaladık, idam cezası almalı

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Siyasi aktivist Charlie Kirk cinayeti şüphelisini sanırım yakaladık, idam cezası almasını umuyorum" dedi. Trump suikastçıyı yakınının ihbar ettiğini söyledi. İsrail iddialarına ilişkin yöneltilen soruya Netanyahu, "biz öldürmedik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Fox News yayınında siyasi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündükleri bir şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu.

"İDAM CEZASI ALMALI"

Trump, "Siyasi aktivist Charlie Kirk cinayeti şüphelisini sanırım yakaladık, idam cezası almasını umuyorum" dedi. Kirk'e çok yakın birinin onu ihbar ettiğini söyleyen Trump, Kirk'ü ihbar eden kişiyle ilgili olarak "Bir rahipti ve rahip bir arkadaşına gitti. Bu arada, rahip kolluk kuvvetlerinde çalışıyor ve onun iyi arkadaşı üst düzey bir ABD federal polisi ve onlar buradan devraldı ve sonra babası da olaya dahil oldu" dedi.

Yetkililer de CNN'e yaptığı açıklamada Kirk'ün öldürülmesiyle bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve şu anda sorgulandığını söyledi.

NETANYAHU: BİZ ÖLDÜRMEDİK

Charlie Kirk suikastına dair sosyal medyada çok sayıda iddia yayıldı. Bunların arasında "suikastın ardında İsrail ve Mossad var" iddiası da yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Newsmax kanalında katıldığı bir programda bu iddialara sert tepki gösterdi. Ortaya atılan iddiaları "saçmalık" olarak nitelendiren Netanyahu, bunların antisemitik söylemi körüklediğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış ancak kısa süre sonra bu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta da 7.3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie, seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Dünya
