Trump'tan Beyaz Saray'daki saldırıya ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olay, güvenli mekana sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının ardından sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırıya müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür eden Trump, "Bu akşam Beyaz Saray yakınlarında, şiddet geçmişi olan ve ülkemizin en değerli yapısına karşı muhtemel bir takıntı besleyen silahlı saldırgana karşı gösterilen hızlı ve profesyonel müdahale için harika Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Silahlı saldırgan, Beyaz Saray kapıları yakınında Gizli Servis ajanlarıyla çıkan çatışmanın ardından öldü. Bu olay, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde yaşanan silahlı saldırıdan bir ay sonra meydana geldi ve gelecekteki tüm başkanlar için Washington'da bugüne kadar inşa edilmiş türünün en güvenli ve emniyetli mekanına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ülkemizin ulusal güvenliği bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı