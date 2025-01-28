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Trump azılı mahkumları "para karşılığı" yabancı ülkelere gönderecek

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Düzensiz göçmenlere yönelik politikalarıyla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, hapishanelerdeki azılı suçluları "küçük bir ücret" karşılığında yabancı ülkelere göndermeye hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Partililer için düzenlenen konferansa katıldı. NBC'de yer alan habere göre,Trump burada yaptığı konuşmada, maliyet tasarrufu önlemi olarak hapishanelerdeki mahkumları "küçük bir ücret" karşılığında yabancı ülkelere göndermeyi planladığını açıkladı.

"KÜÇÜK BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA GÖNDERECEĞİZ"

"Birden çok kez tutuklanmışlarsa ve çok sayıda suça karışmışlarsa, onları ülkemizden çıkarmak istiyorum" diyen Trump, "Onları ülkemizden cehenneme göndermek için umarım onay alırız. Onların yabancı bir ülkeye gönderilmelerine ve küçük bir ücret karşılığı bakılmalarına izin verin. Onlara burada bakmamız çok daha maliyetli oluyor" dedi.

"SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ ELDE EDİYORLAR"

Suçluların başka bir ülkeye gönderilmesinin suç oranlarını azaltacağını belirten Trump, "İnsanları karşıdan gelen metro trenlerine itmek, beyzbol sopasıyla kafalarına vurmak, yaşlı kadınların suratına yumruk atmak, bayıltmak ve çantalarını çalmak" gibi iğrenç suçlara karışan bu insanlardan bazılar 30, 35 kez hatta ve hatta 41, 42 kez tutuklanıyor. Ancak salındıklarında yeniden suç işliyorlar, adeta suç işlemekte özgür oluyorlar" dedi.

İNGİLTERE DE MAHKUMLARI AMERİKA'YA GÖNDERİYORDU

Trump'ın bu açıklaması akıllara, 18. yüzyıl başlarında İngiltere'nin mahkumları Amerikan kolonilerine göndermesini getirdi. Amerikan devrimi sonrası kıtaya mahkum göndermeye son veren İngiltere, daha sonraki süreçte mahkumları Avustralya'ya göndermişti.

ABD-KOLOMBİYA KRİZİNE NEDEN OLMUŞTU

Diğer taraftan Trump, düzensiz göçmenleri ABD uçağıyla Kolombiya'ya göndermiş, Kolombiya ise uçağın inişine izin vermemişti. Bu durum kısa süreli bir krize neden olmuştu. Kolombiya Başkanı Gustavo Petro ve ABD Başkanı Trump arasında süren tehditler sonrasında kriz Kolombiya'nın geri adım atmasıyla son bulmuştu.

Trump azılı mahkumları
Haberler.com / Tolga Şahin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

benim aklıma gelen sizinde aklınıza geliyormu

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