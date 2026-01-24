Haberler

Trump'tan Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a geçen yıl imzalanan barış anlaşmasına bağlı kaldıkları için teşekkür etti. Trump ayrıca, iki ülke ile ilişkileri geliştirme planları hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın ağustos ayında imzalanan barış anlaşmasına bağlı kaldıkları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen ağustos ayında imzaladığımız barış anlaşmasına bağlı kaldıkları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu, sona erdirdiğim 8 savaştan biri olan kötü bir savaştı ancak artık elimizde refah ve barış var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in şubat ayında barış çabalarını geliştirmek ve Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nı ilerletmek üzere her iki ülkeyi ziyaret edeceğini duyuran Trump, "Azerbaycan ile stratejik ortaklığımızı güçlendireceğiz. Ermenistan ile barışçıl nükleer iş birliği için güzel bir anlaşma, büyük yarı iletken üreticilerimiz için anlaşmalar ve Azerbaycan'a çelik yelek ve tekneler gibi ABD yapımı savunma ekipmanlarının satışını yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
