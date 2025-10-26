Haberler

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi kapsamında beş gün sürecek Asya ziyareti için Malezya'ya iniş yaptı. Cumhurbaşkanı, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile buluştu ve etkinliklerin ilk gündem maddesi olarak Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşmasını ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında beş gün sürmesi planlanan Asya ziyareti, Malezya ile başladı. Başkanlık uçağı Air Force One'la başkent Kuala Lumpur'a inen Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. İbrahim'le selamlaşan ABD Başkanı, kırmızı halıda yerel dansçıların figürlerine eşlik etti.

Trump'ın ASEAN Zirvesi'ndeki ilk gündemi, Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşması olacak. ABD Başkanı'nın Malezya'nın yanı sıra Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
