Trump uçaktan iner inmez dansa başladı

ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında beş gün sürmesi planlanan Asya ziyareti, Malezya ile başladı. Başkanlık uçağı Air Force One'la başkent Kuala Lumpur'a inen Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. İbrahim'le selamlaşan ABD Başkanı, kırmızı halıda yerel dansçıların figürlerine eşlik etti.

Trump'ın ASEAN Zirvesi'ndeki ilk gündemi, Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşması olacak. ABD Başkanı'nın Malezya'nın yanı sıra Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.