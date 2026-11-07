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Trump ara seçim yenilgisi sonrası Miller'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü yaptı

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Trump ara seçim yenilgisi sonrası Miller'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğu kaybetmesinin ardından kabinesinde bazı değişiklikler yapabileceğini söyledi. Trump, Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine pazartesi gününden itibaren Stephen Miller'ı getireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerindeki yenilginin ardından kabinesinde bazı değişiklikler yapabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamalarda ara seçim sonuçlarını ve yönetim ekibinin geleceğini değerlendirdi. Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'nin her iki kanadındaki çoğunluğu kaybetmesinin ardından ekibinde düzenlemeye gideceğini belirten Trump, "Kabinemi seviyorum. İyi olduklarını düşünüyorum ama belki birkaç değişiklik yapacağım" dedi.

Görevden azil tehditleri ve iki partinin de tepkisiyle karşı karşıya olan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e güvenip güvenmediği sorulan Trump, Hegseth'e güveninin tam olduğunu dile getirdi. Trump'ın açıklamaları, Amerikan basınında yer alan ve seçim sonuçlarından endişe duyan çok sayıda Cumhuriyetçi üyenin yenilgiden Savunma Bakanı Hegseth'i sorumlu tuttuğuna ilişkin haberlerin ardından geldi. Basına yansıyan detaylarda, Temsilciler Meclisi'nin gelecek hafta Hegseth'in azli için oylama yapabileceği kaydedildi.

BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE STEPHEN MILLER GETİRİLDİ

Öte yandan Trump, açıklamalarının ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine pazartesi gününden itibaren mevcut Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın getirileceğini duyurdu. Amerikan basınına yansıyan değerlendirmelerde, kararın Trump'ın Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğun kaybedilmesine yol açan seçim stratejisine yönelik öfkesinin ardından alındığı ve Trump'ın yenilgiden Wiles'ı da sorumlu tuttuğu aktarıldı.

Trump'ın en sadık danışmanlarından biri olarak bilinen Miller, yönetimin sert göçmenlik politikaları ve sınır dışı kararlarının mimarı olarak tanınıyor. Miller'ın bu göreve atanmasının, Trump'ın sert göçmenlik gündemi başta olmak üzere yönetim tarzını daha da sertleştireceğinin bir göstergesi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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