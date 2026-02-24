Trump: Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in ' İran'la savaşa karşı olduğu' yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ilgili haberlere yanıt verdi. Trump, 'İran'la savaşa karşı olduğu' iddia edilen Caine için, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır" ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini kaydeden Trump, "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir. Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak" değerlendirmesinde bulundu.