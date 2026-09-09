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Trump: AfD'nin Almanya'daki yükselişi sürüyor

Trump: AfD'nin Almanya'daki yükselişi sürüyor
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ABD Başkanı Donald Trump, “Almanya için Alternatif Partisi, çok büyük bir başarıya imza attı, yükselişi sürüyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya için Alternatif Partisi, çok büyük bir başarıya imza attı, yükselişi sürüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), 'çok büyük bir başarıya imza attığını' kaydeden Trump, "Nihayet, Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar. AfD yükselişte ve Almanya'nın söz konusu göçmen politikalarına daha fazla tahammül etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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