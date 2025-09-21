Haberler

Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Biden'a yine ağza alınmayacak küfür etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Biden'a yine ağza alınmayacak küfür etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Biden'a yine ağza alınmayacak küfür etti
Haber Videosu

ABD Başkanı Trump Amerikan Cornerstone Enstitüsü Kurucu Yemeği'nde yaptığı konuşmada, insanların Biden'a kanser teşhisi konması nedeniyle üzülmemesi gerektiğini söyledi. Trump, "Biden her zaman kötü bir adamdı. Hiçbir zaman zeki olmadı ama her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Cornerstone Enstitüsü Kurucu Yemeği'nde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Joe Biden'a sert eleştirilerde bulunarak açtı ağzını yumdu gözünü.

BIDEN'A KÜFRETTİ

İnsanların Biden'a kanser teşhisi konması nedeniyle üzülmemesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biden her zaman aptal bir adamdı. Hiçbir zaman zeki olmadı ama her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu. Tam bir pislik. Şu anda işler onun için pek iyi gitmiyor. Bu yüzden, ona acımaya başladığınızda, kötü bir adam olduğunu unutmayın."

Trump konuşmasında ayrıca suikasta uğrayan muhafazalar aktivist Charlie Kirk'ün Arizona'daki anma törenine katılmayı planladığını da dile getirdi. Öte yandan, Trump, Ben Carson'a ülkenin en yüksek sivil ödülü olan Özgürlük Başkanlık Madalyası'nı vereceğini söyledi ve otizm konusunda yakında bir açıklama yapacağının sözünü verdi.

DAHA ÖNCE DE KÜFRETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 2 ay önce göçmenleri hapsetmek için Florida'nın güneybatısındaki terk edilmiş bir havaalanı pistine inşa edilen ve 'Timsah Alcatraz' olarak bilinen gözaltı merkezinin tanıtımını yapmıştı. Merkezde dolaştıktan sonra kameraların karşısına geçen Trump, kendisinden önceki başkan Joe Biden'a küfür etmişti. Trump, "Beni buraya tıkmak istedi o*** çocuğu" demişti.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'Trump'ın oğluyla pazarlık' iddiasına çok sert yanıt

Erdoğan'dan Trump'ın oğluyla gizli pazarlık iddiasına çok sert yanıt
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP kurultayı başladı! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin

Özgür Özel'den ezber bozan çağrı: Bunu yaparak seçimin önünü açın
TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır

TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Telkini veren adam olsa bari...sadece rengi değişik;)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobil 3 kişiye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.