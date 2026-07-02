Trump'tan 'NATO' açıklaması

Abd Başkanı Donald Trump, "ABD, NATO'ya diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından NATO'ya ilişkin açıklamada bulundu. Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya'nın savunma harcamalarını ABD'nin harcamalarıyla karşılaştıran Trump, "ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ve onları koruyor; buna karşılık hiçbir fayda elde etmiyor. ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler ise bunun çok daha altında. (2014-2025) Saçmalık!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı