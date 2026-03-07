Haberler

Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor

Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor
İran'a yönelik saldırılarda ABD şu ana kadar 6 askerini kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump ölen askerlerin cenaze törenine katılmak üzere Dover Hava Üssü'ne doğru yola çıktı. Ölen ABD'li askerler nedeniyle ülkesinde tepkilerin odağında olan Trump'ın törende ne mesaj vereceği merak konusu oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, savaşta ölen ABD askerleri ülkesine getirildi. Savaşta şu ana kadar 6 ABD askeri ölürken, Trump da ABD'de tepkilerin odağı haline geldi.

TRUMP, ABD'Lİ ASKERLERİN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ölen askerlerin cenaze törenine katılmak üzere Dover Hava Üssü'ne doğru yola çıktı. Trump'ın burada ne mesaj vereceği merak konusu oldu.

6 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verilmişti.

TÜM KAYIPLAR KUVEYT'TE

Öte yandan CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak, İran'a saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını nerede kaybettiğine ilişkin detaylı bilgileri paylaşmıştı.

İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynaklar, 6 Amerikan askerinin tamamının, İran'ın misilleme saldırısı sonucu Kuveyt'te öldüğünü belirtmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
