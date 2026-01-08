Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeye yönelik bir tasarının önünü açtı. Trump'ın ülkedeki askeri yetkilerini sınırlamayı hedefleyen düzenlemenin, önümüzdeki hafta Senato Genel Kurulunda nihai oylamaya gelmesi bekleniyor.

Senato'da yapılan oylamada 52 senatör "evet", 47 senatör ise "hayır" oyu kullandı. Oylamada beş Cumhuriyetçi senatörün de tasarıya destek vermesi dikkat çekti.

"SAVAŞ YETKİLERİ YASASI" GÜNDEMDE

Söz konusu düzenleme, Biden döneminde yeniden gündeme gelen ve Başkan'ın Venezuela'da yeni askeri eylemler başlatmasını engellemeyi amaçlayan "Savaş Yetkileri Yasası" çerçevesinde değerlendiriliyor. Nihai oylama Senato'nun Genel Kurulunda yapılacak. Tasarı kabul edilirse, Başkan'ın Venezuela'daki askeri adımlarının Kongre onayı olmadan devam etmesi sınırlandırılacak.

Tasarı için oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler arasında Susan Collins, Josh Hawley, Lisa Murkowski, Rand Paul ve Todd Young yer aldı. Bu durum, iki partiden de desteğin geldiğini gösteriyor.

BİR SONRAKİ ADIM TEMSİLCİLER MECLİSİ

Senato'nun ardından tasarının Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor, ancak oradan geçiş ihtimali düşük olarak değerlendiriliyor. Böyle bir durumda Trump'ın tasarıyı veto etmesi beklenirken, Kongre'nin veto hakkını geçersiz kılmak için gerekli üçte iki çoğunluğa sahip olmadığı belirtiliyor.

ABD'deki bu gelişme, Trump'ın Venezuela politikalarına yönelik yürütme erkinin askeri yetkilerini kontrol etme çabası olarak da yorumlanıyor. Tasarının destekçileri, Kongre'nin savaş yetkisi konusundaki anayasal rolünü hatırlatarak, gelecekte benzer askeri adımların önüne geçilmesini amaçlıyor.