Trump'a suikast girişiminde bulunan kişiye ömür boyu hapis talebi

ABD Başkanı Donald Trump'a 2024'te suikast girişiminde bulunan ve yargılama sonucunda suçlu bulunan Ryan Wesley Routh için müebbet hapis cezası talep edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Adalet Bakanlığı, 15 Eylül 2024'te Florida'da, o dönem başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden suçlu bulunan 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh hakkındaki ceza talebini mahkemeye sundu.

Federal savcılar, mahkemeye ilettikleri 21 sayfalık dosyada, Routh'un müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti. Savcılık makamı, Routh'un bir başkan adayını öldürmek için somut adımlar attığını, amacına ulaşmak için yoluna çıkan herkesi öldürme iradesi gösterdiğini ve olaydan bu yana hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini kaydetti.

Duruşma sürecinde savcılar, Routh'un Trump'ı öldürmek için haftalarca plan yaptığını, West Palm Beach'teki golf sahasını 12 saat boyunca gözetlediğini ve tüfeğinin namlusunu çitlerden içeri sokarak pusuya yattığını ortaya koymuştu. Routh, ateş edemeden bir Gizli Servis ajanı tarafından fark edilmiş ve kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Routh'un cezası, 4 Şubat'ta yapılacak duruşmada kesinleşecek. Routh, geçen eylül ayında suçlu bulunduğu karar duruşmasında, bir kalemle boyun bölgesinden kendini yaralamaya çalışmıştı.