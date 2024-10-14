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Trump'a Suikast Girişimi: Silahlı Şüpheli Yakalandı

Trump'a Suikast Girişimi: Silahlı Şüpheli Yakalandı
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunduğu öne sürülen bir kişi, seçim mitingi öncesinde gözaltına alındı. Elde edilen silah ve sahte belgelerle birlikte, şüphelinin Trump'ı öldürmeyi planladığı bildirildi.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın California'da düzenlediği seçim mitingi öncesinde, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı öne sürülen silahlı bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Riverside County Şerifi Chad Bianco, Coachella Valley'de önceki gün Trump'ın seçim mitinginin yapılacağı alana yarım kilometre mesafedeki polis denetleme noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, miting için sahte giriş kartı, yasa dışı edinilmiş dolu bir av tüfeği, tabanca ve yüksek kapasiteli bir şarjör ele geçirdiklerini belirtti. Bianco, Vem Miller adlı 49 yaşındaki şüphelinin, hükümet karşıtı sağcı bir örgütün üyesi olduğuna ve Trump'ı öldürmeyi planladığına inanıldıklarını söyleyerek, "Muhtemelen üçüncü bir suikast girişimini durdurduk" dedi.

ABD basınındaki haberlerde, gözaltına alınan Miller'in 5 bin dolar kefaletle, yasa dışı silah edinme suçlamasıyla yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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