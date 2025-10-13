Haberler

Trump'a İsrail'de sürpriz karşılama! Plaja dev "Teşekkürler" pankartı asıldı

Trump'a İsrail'de sürpriz karşılama! Plaja dev 'Teşekkürler' pankartı asıldı
ABD Başkanı Donald Trump bugün Mısır'da yapılacak Gazze zirvesi öncesi İsrail'e gidecek. Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail'de geniş güvenlik önlemleri devreye alınırken Tel Aviv plajlarına Başkan Trump'a teşekkür eden devasa bir pankart asıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı. İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapatırken Tel Aviv plajlarına dev "Teşekkürler Trump" pankartı asıldı.

HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Ayrıca Kudüs'te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda. İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.

Trump'a İsrail'de sürpriz karşılama! Plaja dev 'Teşekkürler' pankartı asıldı

TRUMP MISIR'DAKİ ZİRVEYE KATILACAK

Trump'ın Kudüs'te İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) konuşmasının ardından Tel Aviv'e geçerek serbest bırakılan esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor. Trump'ın 09.20'de Tel Aviv'e inmesi ve 13.00'te ayrılarak Mısır'a geçmesi bekleniyor.

Trump'a İsrail'de sürpriz karşılama! Plaja dev 'Teşekkürler' pankartı asıldı

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
