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Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış

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ABD'nin Las Vegas kentindeki Trump International Hotel'in önünde patlayan elektrikli kamyonet Cybertruck'ta ölen 37 yaşındaki Matthew Livelsberger'in aktif görevdeki bir asker olduğu ve patlamadan önce intihar ettiği açıklandı.

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın dün Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletinde bulunan Trump International Hotel'inin önündeki Tesla Cybertruck aracında meydana gelen patlamaya yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

AKTİF GÖREVDE BİR ASKER OLDUĞU AÇIKLANDI

Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlenen basın toplantısında, Cybertruck'ta ölen 37 yaşındaki Matthew Livelsberger'in Ordu Özel Kuvvetleri "Yeşil Bereliler" bünyesinde aktif görevde bir asker olduğunu açıkladı.

Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'daki ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış

KAFASINA SIKMIŞ

McMahill, askerin izinde olduğunu, araçtaki patlamadan hemen önce kafasına ateş ederek kendini vurduğunu ve cansız bedeninin "tanınmayacak hale geldiği" için kimliğinin belirlenmesinin zorlaştığını belirtti. Asker Livelsberger ile New Orleans saldırganı Shamsud-Din Jabbar arasında birçok ortak nokta bulunduğunu söyleyen McMahill, ikilinin henüz birbirlerini tanıdıklarına dair bir belirti olmadığını vurguladı. McMahill, ikisinin de araçları Turo kiralama hizmeti aracılığıyla kiraladığını, ikisinin de ABD ordusunda görev aldığını ve aynı birimde olmasalar da Kuzey Carolina'daki Fort Brag'da görev yaptığını aktardı. McMahill ayrıca, aynı dönemde Afganistan'da da görev aldıklarını, ancak aynı birlikte olmadıklarını kaydetti. McMahill, "Eğer bunların sadece benzerlikler olduğu ortaya çıkarsa, çok tuhaf benzerlikler" diye konuştu. McMahill Tesla marka araçta bulunan 2 yarı otomatik tabancanın 30 Aralık'ta yasal olarak satın alındığı bilgisini paylaştı. Livelsberger'in Almanya'da aktif görevde olduğu, ancak olay sırasında izinli olduğu öğrenildi.

Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'daki ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış

"PATLAMA TESLA'DAN DEĞİL, ARAÇTAKİ HAVAİ FİŞEK YA DA BOMBADAN KAYNAKLI"

Tesla'nın sahibi ABD'li milyarder Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Patlamanın kiralık Cybertruck'ın kasasında taşınan büyük miktardaki havai fişek ve/veya bombadan kaynaklandığını, aracın kendisiyle bir ilgisinin bulunmadığını teyit ettik. Hem bu Cybertruck hem de New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç Turo'dan kiralandı. Belki de bir şekilde bağlantılıdırlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Orleans saldırısı ile Las Vegas'taki olayın birbiriyle bağlantısı olup olmadığına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Derin Amerika ile Musk Trump savaşı başladı. Patlamış mısır ve kola ile koltuklarınıza yaslanıp seyredin :))

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