Trump: 48 İranlı lider aynı anda öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, "48 İranlı lideri aynı anda öldürdük" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'a saldırılar ile ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "48 İran liderini tek vuruşta öldürdük. İşler çok iyi gidiyor. İran'daki başarımıza kimse inanamıyor. İran'daki ABD operasyonu planlanandan daha ileride" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı