Trump: 48 İranlı lider aynı anda öldürüldü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada, 48 İranlı liderin öldürüldüğünü iddia etti ve operasyonların planlandığından daha başarılı gittiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "48 İranlı lideri aynı anda öldürdük" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'a saldırılar ile ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "48 İran liderini tek vuruşta öldürdük. İşler çok iyi gidiyor. İran'daki başarımıza kimse inanamıyor. İran'daki ABD operasyonu planlanandan daha ileride" ifadelerini kullandı.

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
