Üye Girişi
Haberler
Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi

 Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Trenden sarkarak poz veren genç kız, ağaca çarparak düştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka'da sosyal medya için fotoğraf çekmeye çalışan bir Çinli turist, trenden düştü. Çalılıkların üzerine düşerek ciddi bir yaralanma yaşamadan kurtulan turistin düşme anı, diğer yolcular tarafından kaydedildi. Yetkililer, bu olayın ardından tüm tren yolcularına güvenlik uyarısı yaptı.

Sri Lanka'da geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, bir Çinli turist sosyal medya için fotoğraf çekmeye çalışırken trenden düştü. Şanslı bir şekilde çalılıkların üzerine düşen turist, ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, genç kadının tren penceresinden dışarı sarktığı ve korkuluklara tutunarak poz vermeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada tren bir ağaçlık alandan geçerken, dallara çarpan kadın dengesini kaybederek vagondan düştü. Olayı gören diğer yolcular büyük panik yaşarken, tren bir sonraki durakta durduruldu ve yolcular kadına yardım etmek için olay yerine geri döndü.

Yerel polis yetkilileri, bu olay üzerine tüm tren yolcularına güvenlik uyarısında bulundu. Özellikle fotoğraf çekmek için tehlikeli davranışlardan kaçınılması ve güvenlik kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Son yıllarda sosyal medyada beğeni kazanmak amacıyla tehlikeli davranışlarda bulunan turistlerin sayısı giderek artıyor. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Çin'in Dalian kentinde yaşanmış, bir turist fotoğraf çekmek için vahşi bir kuşu yakalayıp eziyet etmişti. ABD'nin Yellowstone Milli Parkı'nda ise bir turist, uyarılara rağmen 80 derece sıcaklıktaki kaynar su kaynağına elini sokarak ağır yanıklar almıştı.

Uzmanlar, sosyal medya için tehlikeli davranışlarda bulunan kişilerin hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları tehlikeye attıklarını, bu tür davranışların ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabileceğini vurguluyor.

Trenden sarkarak poz veren genç, kız ağaca çarparak düştü

Trenden sarkarak poz veren genç, kız ağaca çarparak düştü

Trenden sarkarak poz veren genç, kız ağaca çarparak düştü

Trenden sarkarak poz veren genç kız, ağaca çarparak düştü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Annesi için mevlit okuttu, herkes katılan bir isme dikkat kesildi
img

Türk ekonomisinde 5 yıl sonra bir ilk
img

Galatasaray bir dünya yıldızına daha formayı giydiriyor
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıASar Gnc:

insanlar iyi gerizekalilasiyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZebra 21:

Video nerde

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Keşke kafası beton aydınlatma direğine çarpsaymış.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Ağa:

Başka haber kalmadı herhalde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN DEMİŞLER.....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Ağa:

Sahil kenarında balık tutan bir balıkçı gördünüz mü kısmet ayağına geldi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.