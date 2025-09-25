Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek

Dünyanın gözü bugün Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump zirvesindeydi. Kritik konuların ele alındığı görüşme 2 saat 20 dakika sürerken alınan kararlar ise merak konusu oldu.

BARRACK GÖRÜŞMEDEN ÇIKAR ÇIKMAZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası CNN TÜRK'e konuştu. Barrack "Önemli meseleler ve bütün dünya şu anda yolunu bulmaya çalışıyor. İki tarafla da görüşmek çok önemli böyle kritik mevzularda ve burada bütün taraflarla gurur duyduk.

"TÜRKİYE GELECEK KONUSUNDA ÇOK HEVESLİ"

Türkiye geleceğe bakma konusunda çok ısrarcı çok hevesli. Başkan Trump da bundan bahsetti. Türkiye'nin burada payı çok büyük. Başkan Trump'ın burada Şara rejiminden yaptırımları kaldırmasına ikna olması büyük bir olaydı. Burada çok fazla yardım aldılar. Türkiye'nin burada çok büyük payı vardı. Bebek adımları göreceğiz daha hızlı ilerlemek istiyoruz. Anayasaya ihtiyaçları var kaynaklara ihtiyaçları var. Onların YPG'den kurtulması gerek.

F-35 MÜJDESİNİ VERDİ

Görüşme tek kelimeyle destansıydı. SDG entegrasyonunda hareketlenme olacak. F-35'ler yıl sonuna kadar çözülecek demiştim. Yanılmayacağım" ifadelerini kullandı.