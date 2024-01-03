Tokyo'daki korkunç uçak kazası öncesi kule, kargo uçağına pisti kullanma izni verdi

Tokyo Haneda Havalimanı'nda Japonya Kıyı Güvenlik uçağı ile korkunç çarpışma öncesinde kıyı güvenlik uçağına pistin kısa tutulması talimatı verildiği iddia edildi. JAL uçuş 516, Tokyo Haneda Havalimanı'ndaki pisti kullanma izni aldıktan sonra kıyı güvenlik uçağıyla çarpışarak alevlere neden oldu. JCG uçağında bulunan beş mürettebat üyesi öldü.

Olayın ardından Japonya'nın Haneda Havalimanı bir süreliğine kapatıldı ve 100 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. Japonya Ulaştırma Güvenliği Kurulu, olayı araştırmak üzere yerinde inceleme başlattı. JAL, mürettebatının iniş iznini aldığını ve emri tekrarladığını belirtti, ancak pilot, pistte taksi yapan daha küçük Dash-8 uçağını görmemiş olabilir. JAL uçuşu, Japonya'nın Shin Chitose havalimanından kalktı ve Haneda havalimanına iniş yaparken pist C'de JCG uçağıyla çarpıştı.

JAL uçuşunun yangın öncesinde tamamen tahliye edilmesi, güvenlik uzmanları tarafından "kısa bir mucize" olarak nitelendirildi. Japonya Havayolları, yolcu uçağında bulunan 14 kişinin yaralandığını ancak yaralanmaların hayati tehlike arz etmediğini belirtti.