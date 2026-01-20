Haberler

Tokat Belediyesi ile Musul arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı
TOKAT Belediyesi ile Irak'ın Musul kenti arasında imzalanan 'Kardeş Şehir' protokolü kapsamında, Musul'da 20 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu.

Musul'da gerçekleştirilen törene Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve yerel yetkililer katıldı. Programda, iki şehir arasında sosyoekonomik, kültürel, gastronomi, turizm, ticaret, sanayi, tarım ve su yönetimi alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. 20 bin fidanın dikileceği alanda ilk fidanı Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu dikti. Çalışmayla iki şehir arasındaki bağların kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi adına önemli bir mücadele yürütülmektedir. Bizler de yerel yönetimler olarak bu sürece ticari ve kültürel iş birlikleriyle katkı sunmayı görev biliyoruz. İmzalanan bu protokolün her iki şehir için de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. 20 bin fidanla beraber yeni bir kardeşlik süreci başlatmış olduk. İsmine de 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' adı verdik. Bunun devamı da gelecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
