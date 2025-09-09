TOGG, Münih'te IAA Mobility 2025 Fuarında Yeni Modellerini Tanıttı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında, Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG'un yeni modelleri Sedan T10F ve elektrikli SUV T10X tanıtıldı.

Fuarda, TOGG'un yeni modellerinin tanıtımını, ünlü sanatçı Kenan İmirzalıoğlu yaptı. Tanıtım etkinliği, 9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Münih Königsplatz Meydanı'nda düzenlenecek ve her gün 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Katılımcılar, özel test sürüş alanında TOGG'u deneyimleme imkanı bulacak.

Fuara TOGG'un yanı sıra 14 Türk firması da katıldı. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coşkun, Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Başkonosolos Erdoğan, "TOGG'un bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor, IAA Mobility 2025 fuarına katılan tüm firmalarımıza başarılar diliyoruz" dedi.