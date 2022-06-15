Timsahtan akılalmaz taktik! Ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yuttu
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Malezya'daki Kinabatanga plajında kaydedilen görüntülerde köpekleri avlamak için ölü taklidi yapan bir timsah, her şeyden habersizce yanına yaklaşan köpeği yutarak kayıplara karıştı.
Kinabatanga plajında sabah saatlerinde ilginç görüntüler kaydedildi. Plajdaki bir kişi, timsahın etrafında çok sayıda köpek olduğunu fark etmesinin ardından telefonuna sarıldı.
ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI
Avını yakalamak isteyen timsah, bir süre ölü taklidi yaptı. Köpekler ise biraz çevrede gezinip timsahın hareketsiz olduğunu görmelerinin ardından yanına yaklaştılar.
TEK HAMLEDE YUTTU
Fakat bu sırada timsah çok seri bir şekilde hareket ederek, hedefine aldığı köpeği tek hamlede yuttu. Doğal hayatta nadir gerçekleşen bu olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.