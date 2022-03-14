Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu

İngiltere'nin Burnley kentinde yaşayan 47 yaşındaki Sameer Khabsa'nın evine baskın düzenlendi. Polis ekipleri, yaptıkları arama sonucunda Khabsa'nın telefonuna el koydu. Adamın telefonunda bir şahsın timsahla ilişkiye girdiği anların videosunun çıkması üzerine, Khabsa adliyeye sevk edildi.

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Khabsa'nın telefonundaki timsah görüntüleri ve diğer görüntüler nedeniyle yargılanmasına karar verildi. Telefonda atlarla ilgili de görüntüler olması herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

"TELEFONA OTOMATİK OLARAK İNDİ"

Masum olduğunu savunan adam, videoların WhatsApp grubuna gönderildiğini ve suçsuz olduğunu savundu. Ancak mahkeme heyeti, adamın savunmasını yetersiz bularak Khabsa'yı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"BU İĞRENÇLİĞE DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Söz konusu davaya Burnley Bölge Mahkemesi'nde davayı gören hakimin sözleri damga vurdu. Hakim, adamın telefonundaki diğer görüntüleri anlatmaya devam edemeyeceğini belirterek, "Bu iğrençliği daha fazla sürdüremeyeceğim" ifadelerini kullandı. Mahkemenin ardından Khabsa cezaevine gönderildi.