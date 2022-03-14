Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu

İngiltere'de bir şahsın evine baskın düzenleyen polis ekipleri, adamın telefonunda başka birinin timsahla cinsel ilişkiye girdiği anları içeren video buldu. Sameer Khabsa isimli adamın yargılandığı davaya bakan hakimin "İnsanlık adına bu iğrençliğe daha fazla devam edemeyeceğim" sözleri davaya damga vurdu.

İngiltere'nin Burnley kentinde yaşayan 47 yaşındaki Sameer Khabsa'nın evine baskın düzenlendi. Polis ekipleri, yaptıkları arama sonucunda Khabsa'nın telefonuna el koydu. Adamın telefonunda bir şahsın timsahla ilişkiye girdiği anların videosunun çıkması üzerine, Khabsa adliyeye sevk edildi.

Khabsa'nın telefonundaki timsah görüntüleri ve diğer görüntüler nedeniyle yargılanmasına karar verildi. Telefonda atlarla ilgili de görüntüler olması herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

Masum olduğunu savunan adam, videoların WhatsApp grubuna gönderildiğini ve suçsuz olduğunu savundu. Ancak mahkeme heyeti, adamın savunmasını yetersiz bularak Khabsa'yı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Söz konusu davaya Burnley Bölge Mahkemesi'nde davayı gören hakimin sözleri damga vurdu. Hakim, adamın telefonundaki diğer görüntüleri anlatmaya devam edemeyeceğini belirterek, "Bu iğrençliği daha fazla sürdüremeyeceğim" ifadelerini kullandı. Mahkemenin ardından Khabsa cezaevine gönderildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik, İngiltere, Hakim, Hassas İçerik, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Cumali:

Bi timsah kalmıştı :DDD

Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title