TİKA, Pakistan'da Türkçe bölümünü yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da Ulusal Modern Diller Üniversitesinin (NUML) Türkçe bölümünü yeniledi. NUML İslamabad kampüsünde düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, NUML Genel Müdürü Nadir Ali, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Pakistan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarından temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da Ulusal Modern Diller Üniversitesinin (NUML) Türkçe bölümünü yeniledi.

NUML İslamabad kampüsünde düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, NUML Genel Müdürü Nadir Ali, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Pakistan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarından temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın dünya genelinde projeler yürüttüğüne işaret ederek, Pakistan'da gerçekleştirilen faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı sağladığını vurguladı.

TİKA İslamabad Koordinatörü Balcı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe bölümünde tadilat çalışmaları yapıldığını ve fiziki altyapının iyileştirildiğini ifade ederek, yeni nesil eğitim materyalleri ve Türk kültür öğeleriyle sınıfların donatıldığını söyledi.

Balcı, Pakistan genelinde 2010'dan bu yana TİKA tarafından 600'den fazla proje gerçekleştirildiğini vurgulayarak, eğitim sektörünün bu projelerin başında geldiğini kaydetti.