TİKA, Karadağ'da engellilerin ulaşımı için araç yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'da engellilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla araç yardımında bulundu. Yardım törenine İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Admir Adrovic, TİKA Karadağ Koordinatörü Abdurrahman Toprak ve Podgorica Huzurevi Müdürü Jelena Sofranac katıldı. TİKA Karadağ Koordinatörü Toprak, 2007'den bu yana Karadağ'da birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Balkan ülkesi Karadağ'da engellilerin ulaşımı için araç yardımında bulundu.

Başkent Podgorica'daki huzurevine teslim edilen araç için düzenlenen törene, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Admir Adrovic, TİKA Karadağ Koordinatörü Abdurrahman Toprak ve Podgorica Huzurevi Müdürü Jelena Sofranac katıldı.

Bakan Adrovic, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve TİKA'nın, Karadağ'ın gelişimine büyük destek verdiğini belirterek, "Yapılan yardım, 38 bin avro değerinde. TİKA ile inşa edilen başarılı işbirliğinin gelecek dönemde de devam edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

TİKA Karadağ Koordinatörü Toprak da 2007'den bu yana Karadağ'da faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayarak, birçok alanda 450'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Sofranac, huzurevinde 131 kişinin kaldığı bilgisini paylaşarak, "Bu bizim için oldukça önemli ve anlamlı bir yardım." dedi.