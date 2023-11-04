TİKA, Kamboçya'da öğrencilere bisiklet hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamboçya'da okul servisi imkanının bulunmadığı öğrencilere 300 bisiklet hibe etti. Proje sayesinde öğrencilerin okula ulaşım sorunu çözüldü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) okul servisi imkanının bulunmadığı Kamboçya'da ulaşımın ciddi bir zorluk haline geldiği öğrencilere 300 bisiklet hibe edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamboçya Müslüman Kadınlar Kalkınma Derneği (CIWODA) ile işbirliğinde, TİKA, eğitim çağındaki çocukların okullarına ulaşım sorununun çözümüne katkı vermek amacıyla 300 bisiklet hibesinde bulundu.

İlk etabı 2022'de uygulanan projeye 2023'te devam edilerek, Kampong Chnang ve Takeo vilayetlerinde yoksul öğrencilere bisiklet hibe edildi.

Kamboçya'da, düşük gelir düzeyine sahip ailelerin kız çocuklarının okula devam etme oranının düşük olması, çocukların aile geçimine katkı sağlaması için okula geç yaşta gönderilmesi ve erken yaşta evlilik gibi önemli toplumsal sonuçları bulunan sorunlar ön plana çıkıyor.

Bu sorunların ortaya çıkmasındaki etmenlerden biri de "ulaşım problemi" olarak biliniyor. "En Az Gelişmiş Ülke" kategorisindeki Kamboçya'da, özellikle kırsal kesimde toplu taşıma erişimi bulunmayan kız çocukları, ailelerince okula gönderilmiyor ve ucuz iş gücü olarak erken yaşta çalışmaya mecbur bırakılıyor.

TİKA tarafından yürütülen proje sayesinde temel insan haklarından eğitime erişim hakkı birçok öğrenci için mümkün hale geldi.

"Artık okula yürümek zorunda değilim"

Bisiklet hibe edilen öğrencilerden Kamboçyalı öksüz Jin Tola, 15 yaşında olduğunu ve 7. sınıfta öğrenimine devam ettiğini söyledi.

Kampong Chhnang'da yaşayan Jin, okulunun evine bir saatlik mesafede bulunduğunu aktararak, okula yürüyerek gidebilmek için her gün çok erken saatlerde uyandığını dile getirdi.

Bisiklet verildiği için çok mutlu olduğunu belirten Jin, "Artık okula yürümek zorunda değilim ve bana zaman kazandırıyor." dedi.

Phnom Kraing'de yaşayan ve Krong Kompong Chhnang Lisesi'nde okuyan 7. sınıf öğrencisi Seng Phearom da genellikle okula yürüyerek gittiğini kaydetti.

Bazen de arkadaşlarının kendisini okula bisikletle bıraktığını anlatan Seng, "Bisiklet verildiği için çok mutluyum. Okula zamanında ulaşmamı ve eve daha erken gelmemi sağlıyor. Böylece aileme bıldırcın yumurtası satabilmesi için yardım edebiliyorum." ifadesini kullandı.

Çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden Pih Davan da 16 yaşında olduğunu ve 8. sınıfta öğrenimine devam ettiğini belirtti.

Her gün okula gitmek için çok erken uyanmak zorunda kaldığını vurgulayan Pih, "Bize bisiklet hibe eden bağışçılara teşekkür ederim. Okula zamanında ulaşmamıza yardımcı oluyor, eve de erken gidip zaman kazanmamızı sağlıyor. Böylece ailemize ev işlerinde de yardımcı olabiliyoruz." diye konuştu.