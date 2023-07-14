Tiflis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler için Tiflis Cuma Camisi'nde mevlit okutuldu. Programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler için mevlit okutuldu.

"Çift Mihrablı Cami" olarak bilinen Tiflis Cuma Camisi'nde FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit okunarak dualar edildi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa, Büyükelçilik Müsteşarı Kazım Kartal, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve diğer davetliler katıldı.

Camide cuma namazının ardından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Tiflis Cuma Camisi imamlarından Şirhan Çobanov ile Ayvaz Mardanov ve Tiflis Cuma Camisi müezzini Roman Eminov, 15 Temmuz şehitleri için dualar okudu.

Etkinliğe katılanlara cami çıkışında lokum ikram edildi.