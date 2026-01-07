Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB ile İlişkileri Gözden Geçirdi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Avrupa Birliği ticari ve ekonomik ilişkilerini ele almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyarette bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2025 yılını; üretimden istihdama, ihracattan yatırımlara kadar birçok alanda güçlü bir performansla geride bıraktık. 2026 yılı hedeflerimize emin adımlarla hazırlanırken, yılın ilk resmi yurt dışı ziyaretini, Gümrük Birliği'nin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle, en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'e gerçekleştirdik. Resmi temaslarımız öncesinde, Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek; AB Daimi Temsilcimiz Sayın Faruk Kaymakçı, burada görev yapan diplomatlarımız ve Ticaret Bakanlığımız personeliyle bir araya gelerek, AB ile ilişkilerimizi ve Daimi Temsilciliğimizin yürüttüğü faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.