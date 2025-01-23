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THY, 13 yıl sonra Şam'a ilk seferi düzenledi; en çok takip edilen uçuş oldu

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Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini gerçekleştirdi. 1 Nisan 2012'de seferlerini durduran THY, Şam'a ilk seferini bugün yaptı ve bu uçuş, FlightRadar24 uygulamasında anlık olarak en çok izlenen sefer oldu. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakta 349 yolcu vardı. İki saatlik uçuşun ardından Şam Havalimanı'na iniş yaptı. THY, Şam seferlerini ilk etapta haftada 3 sefer olarak planladı.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam gerçekleştirdiği ilk sefer, uçuş takip sistemi FlightRadar24'de en çok takip edilen uçuş oldu.

Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle 1 Nisan 2012'de seferlerini durduran THY, 13 yıl aradan sonra Şam'a ilk seferini bugün gerçekleştirdi. FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre uçak, anlık olarak en çok izlenen sefer oldu. İstanbul Havalimanı'ndan sabah 09.00'da Şam seferinde 349 yolcu yer aldı. Uçak, iki saatlik uçuşun ardından Şam Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. THY, Şam seferlerini ilk etapta haftada 3 sefer olarak planladı. Havayolu şirketi Şam'a ilk uçuşunu 22 Şubat 1984 yılında gerçekleştirmişti. Ülkede yaşanan olayların ardından havayolu şirketi 1 Nisan 2012'de seferlerini durdurmuştu.

THY, 13 yıl sonra Şam'a ilk seferi düzenledi; en çok takip edilen uçuş oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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