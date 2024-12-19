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Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz

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Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye'ye gelen yabancı askerlerin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile yaşanan çatışmalarda ateşkese varılması halinde ülkeyi terk edeceğini söyledi.

Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Reuters'a yaptığı açıklamalarda yabancı askerlerin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile yaşanan çatışmalarda ateşkese varılması halinde ülkeyi terk edeceğini belirtti.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR"

Abdi, "Suriye'de yeni gelişmeler olduğu için, savaşımızda bize yardım eden savaşçıların başları dik bir şekilde bölgelerine dönme zamanı geldi. Ateşkes uygulandığında, Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların da bölgelerine dönmesi için çalışabiliriz, bazıları döndü ve bazıları da dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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